Гройсман: Госдолг Украины составил 80% ВВП

31.07.2017, 17:09

Внешние долги Украины составляют 80% ВВП. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью "Деловой столице".

По мнению главы правительства, именно существенные объемы госдолга сделали необходимостью проведение реструктуризации в 2015 году при министре финансов Наталии Яресько и премьер-министре Арсении Яценюке.

"Нам однозначно нужно было тогда делать реструктуризацию, наши внешние долги даже сейчас составляют 80% ВВП", - отметил Гройсман.

Премьер уточнил, что при слабом уровне развития экономики этот показатель является очень высоким.

Международное рейтинговое агентство S&P ранее предупредило, что в 2019 году, когда в Украине должны состояться выборы президента, правительство может столкнуться с трудностями при выплате большого объема подлежащих погашению долговых обязательств.

"Реструктуризация внешнего госдолга Украины в октябре 2015 года предоставила правительству страны лишь некоторую отсрочку, в течение которой оно может попытаться скорректировать динамику долга путем улучшения бюджетных показателей и проведения реформ, которые могли бы способствовать экономическому росту", - считают в S&P. Об этом сообщает Сегодня.ua.