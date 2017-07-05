Из Львова в Одессу до конца лета будет курсировать дополнительный поезд

05.07.2017, 15:00

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" назначило дополнительный поезд No 258/257 "Львов - Одесса" с 6 июля по 31 августа 2017 года. Об этом говорится в сообщении ПАО.

Изо Львова поезд будет отправляться через день с 6 июля по 30 августа, а из Одессы также через день с 7 июля по 31 августа.

Изо Львова поезд будет отправляться в 16:20 с прибытием в Одессу в 4:55 следующего дня.

Из Одессы поезд будет отправляться в 16:57 и прибывать во Львов в 05:17 следующего дня.

Поезд также будет делать остановки на станциях "Злочев", "Тернополь", "Подволочиск", "Хмельницкий", "Жмеринка", "Вапнярка", "Подольски" и "Раздельная".

С 15 июня начнет курсировать поезд "Львов- Варна" через Ивано-Франковск и Черновцы.

Стоимость билета на беспересадочный вагон "Львов - Варна (Болгария)", который начнет курсировать с 15 июня, в период отпусков, в одну сторону составляет около 2 450 гривен, детского билета (до 12 лет) - 1 450 гривен. Об этом сообщают "Українські Новини".