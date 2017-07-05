Представители ОБСЕ обнаружили в Донбассе шесть гаубиц "Гвоздика"

05.07.2017, 15:47

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что на оккупированной территории Донецкой области заметили шесть гаубиц "Гвоздика", которые не были отведены на положенное расстояние от линии разграничения.

"Миссия отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении от 16 октября 2015 года. В контролируемых районах "ДНР" за (определенными) координатами отвода СММ увидела шесть 122- мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", - сказано в отчете ОБСЕ. В нем отмечается, что наблюдатели не смогли попасть в два места размещения отведенного тяжелого вооружения на территории боевиков "ДНР" из-за ограничений в области безопасности, но смогли увидеть это вооружение с определенного расстояния.

Ранее российские кураторы боевиков отругали их за то, что во время перемещения на огневые позиции члены НВФ не придерживались правил маскировки. В результате этого огневые позиции террористов были обнаружены военнослужащими Вооруженных сил Украины и наблюдателями ОБСЕ.Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".