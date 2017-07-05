Международные резервы Украины в июне возросли на 2%

05.07.2017, 16:37

Международные резервы на начало июля составляли $ 17,97 млрд, что на 2% больше, чем месяцем ранее, такие данные обнародованы на веб-сайте Нацбанка.

"Благоприятная ситуация на внешних рынках позволила Национальному банку продолжать покупать валюту для пополнения международных резервов, не создавая при этом помех для укрепления гривни", - указывает НБУ.

Всего Нацбанк в июне выкупил $ 301,6 млн, в том числе посредством интервенций с запросом лучшего курса - $ 101 млн., и продал $ 1,4 млн. При этом, аукционы по продаже валюты в июне не проводились, продажа валюты осуществлялась посредством интервенций по единому курсу для поддержки функционирования межбанковского валютного рынка во время недавней масштабной кибератаки. Таким образом, чистая покупка валюты в июне составила $ 300,2 млн.

Расходы резервов на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте составили $ 5,8 млн.

На 1 июля уровень резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".