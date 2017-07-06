США готовы применить военную силу против КНДР

06.07.2017, 16:15

Вашингтон готов, если понадобится, применить военную силу против Пхеньяна, но пока предпочитает экономическое давление.

Об этом заявила в среду посол США при ООН Никки Хейли. На заседании Совета Безопасности, созванном в связи с очередным ракетным испытанием в КНДР, Хейли назвала этот день "чёрным", пояснив : "Действия Северной Кореи сделали нашу планету еще менее безопасной. Совершенный ими незаконный запуск ракеты - это не только опасно, но также безрассудно и безответственно".

США готовят проект резолюции об ужесточении санкций в отношении Пхеньяна и призывают всех членов Совбеза поддержать её. Россия и Китай предлагают другую инициатву:

"Мы призываем КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на использование ядерных взрывных устройств и испытательные пуски баллистических ракет, а США и Республику Корея - соответственно воздерживаться от проведения крупномасшатбных совместных учений", - заявил зампред России при ООН Владимир Сафронков, подчеркнув, что военное вмешательство и санкции лишь заведут в тупик политический процесс.

4 июля КНДР сообщила об успешном запуске своей первой межконтинентальной баллистической ракеты. В США изучают все имеющиеся о ней данные, чтобы определить, способна ли она достичь территории Аляски. Об этом сообщает EuroNews.