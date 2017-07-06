Виталий Кличко обсудил с топ-менеджером китайской компании СМЕС инвестиции в транспортную инфраструктуру Киева

06.07.2017, 16:36

Мэр Киева встретился с заместителем директора китайской компании CMEC (China Machinery Engineering Corporation) Рен Луо. Компания заинтересована в инвестициях в транспортную инфраструктуру Киева.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Виталий Кличко отметил, что желание китайской компании инвестировать в Киев является хорошим сигналом и подтверждением успешного реформирования и оздоровления экономики украинской столицы.

"Мы всегда рады каждому инвестору, понимая, что без частных инвестиций развивать город очень сложно. Я рад слышать о вашей заинтересованности вкладывать деньги в Киев, в столицу. Я хочу вас заверить, что это безопасные инвестиции, с минимальными рисками и хорошей окупаемостью. Мы со своей стороны рассмотрим и обсудим каждое ваше предложение", - подчеркнул мэр Киева.

Среди потенциальных проектов, в которые может инвестировать китайская компания - создание сети Tram Train, городского трамвая, который может использовать инфраструктуру железной дороги, а также строительство ветки метро на Виноградарь.

В свою очередь Рен Луо отметил, что оздоровление экономики украинской столицы является хорошим сигналом для иностранных инвесторов. По его словам, CMEC работает с зарубежными проектами около 30 лет.

Рен Луо подчеркнул, что заинтересованность СМЕС не ограничивается только транспортной инфраструктурой. Компания может инвестировать также и в другие важные для города сферы, в частности энергосбережение, экологические проекты, по утилизации твердых бытовых отходов.

Сегодня, 6 июля, представители СМЕС проведут рабочую встречу в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, где более подробно обсудят приоритетные проекты для инвестиций и выработают алгоритм сотрудничества. Об этом сообщает КиевВласть.com.ua.