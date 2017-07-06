НБУ в этом году ожидает получить от МВФ $3 миллиарда

06.07.2017, 16:43

Национальный банк Украины ожидает в этом году получения еще 3 миллиарда долларов по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.

"В связи с тем, что откладывается рассмотрение ключевых законопроектов, требуемых по программе с МВФ, и сессионная активность возобновится осенью, мы ожидаем переноса одного транша на следующий год", - сказал Смолий.

По его словам, в результате ожидаемый объем финансирования от МВФ сократится с 4,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов. Об этом сообщает УНИАН.