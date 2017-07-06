СБУ открыла дело против задержанных военных ФСБ

06.07.2017, 17:00

"3 июля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в отношении задержанных в Херсонской области российских пограничников", - отметили в ведомстве.

Следствие установило, что граждане Российской Федерации, заместитель начальника резервной заставы воинской части No9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 года до 30 июня 2017 года выполняли служебные задачи в интересах России с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Следствие продолжается. В ближайшее время следователи СБУ объявят сотрудникам ФСБ о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и будут инициировать перед судом избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее вчера сообщалось, что военные пограничной службы ФСБ России, которые на лодке незаконно пересекли границу с Украиной и были задержаны в Херсонской области на берегу Перекопского залива 30 июня, будут отпущены на свободу через 15 суток. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.