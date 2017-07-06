В Донбассе машина саперов сил АТО подорвалась на мине

06.07.2017, 17:02

В районе проведения антитеррористической операции в среду, 5 июля, на мине подорвалась машина разминирования с украинскими военнослужащими, вследствие чего пострадали двое бойцов.

Об этом сегодня, 6 июня, на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Двое военнослужащих сил АТО получили ранения и травмы. Этот инцидент произошел на мариупольском направлении в результате подрыва машины разминирования с экипажем на мине", - сказал он, отметив, что состояние раненых в настоящее время удовлетворительное.

Мотузяник подчеркнул, что за сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.