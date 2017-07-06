ГФС: Поступления в сводный бюджет составили 394 млрд грн

06.07.2017, 17:04

В январе-июне в сводный бюджет поступило (сальдо) 393,6 млрд грн, что на 86,5 млрд грн, или на 28,2% больше соответствующего периода прошлого года. Об этом Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает на официальном сайте.

С начала года в государственный бюджет обеспечено 307,1 млрд грн поступлений, в местные бюджеты - 86,5 млрд грн, уточняет ГФС.

Сбор средств в сводный бюджет в январе-июне составил 450,6 млрд грн, что на 107,4 млрд грн, или на 31,3%. больше аналогичного периода прошлого года, в том числе в госбюджет - 364,1 млрд грн.

Поступления (сальдо) в общий фонд госбюджета в январе-июне составили 300,4 млрд грн. Индикативные показатели Министерства финансов выполнены на 107,6%, дополнительно обеспечено 21,1 млрд грн.

В ГФС отмечают, что с начала года плательщикам налогов на счета возмещено 57 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 84,3 млрд грн, что на 22 млрд грн больше января-июня 2016 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.