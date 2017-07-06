Кличко: Киеврада должна принять обновленную Стратегию развития города Киева

06.07.2017, 17:08

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Киевсовет принять изменения в Стратегию развития города Киева до 2025 года. Об этом он заявил на сессии Киевсовета.

Мэр напомнил, что сегодня, 6 июля, последнее заседание текущей сессии Киевсовета, и необходимо рассмотреть важные вопросы, которые требуют принятия.

"Поэтому я призываю всех депутатов поработать и рассмотреть вопрос по существу, без лишних эмоций. Чтобы киевлянам, которые нас избрали, предъявлять конкретные дела, а не лозунги или очередные обещания", - сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что сегодня исполнительный орган Киевсовета выносит на сессию важный для развития столицы стратегический документ.

"И я обращаюсь к вам поддержать его. Год мы работали над подготовкой изменений - чтобы обновить Стратегию развития города Киева до 2025 года, которая была утверждена еще в 2011 году", - подчеркнул Киевский городской председатель.

Мэр Киева поблагодарил всех депутатов Киевсовета, которые приняли активное участие в наработке изменений к действующей Стратегии, структурным подразделениям КГГА, экспертам проектной команды "UK-UA: Поддержка реформ в Украине", ученым, экспертам, общественным организациям и активистам.

Виталий Кличко добавил, что этот документ не является идеальным, но жить прошлыми, установленными когда-то приоритетами, город сейчас не может.

"Столице необходимо менять подходы к планированию своего развития именно с этого документа. Далее мы можем дополнять его, вносить изменения. Но мы должны опираться на базовый документ - с основными направлениями и определенными ориентирами. Чтобы столица развивалась и ее жители чувствовали перемены, которые происходят", - отметил Виталий Кличко. Об этом сообщает УНИАН.