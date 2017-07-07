"Киевпасстранс" ввел в оборот талоны с QR-кодом

07.07.2017, 15:21

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" ввело в оборот талоны с QR-кодом, чтобы предотвратить возможность их подделки, сообщила пресс-служба "Киевпасстранса".

"С целью повышения степени защищенности КП "Киевпасстранс" постоянно обновляет разовые билеты для оплаты проезда в наземном общественном транспорте. Для того, чтобы предотвратить подделку, теперь разовые билеты будут иметь дополнительный уровень защиты - специальный QR-код, расположенный с обратной стороны билета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с пятницы, 7 июля, лимитированная серия новых талонов уже находится в обороте на некоторых маршрутах наземного общественного транспорта. С 15 июля, после введения нового тарифа, во всем наземном транспорте Киева будут продавать билеты с QR-кодом.

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" запустит электронный билет для оплаты проезда в общественном транспорте до конца 2017 года.

Киевская городская государственная администрация намерена с 15 июля повысить цены на проезд в муниципальном транспорте на 1 гривню (в метро - до 5 гривень, в наземном транспорте - до 4 гривни) в связи с ростом цен на электроэнергию и повышением минимальной зарплаты. Об этом сообщает УНИАН.