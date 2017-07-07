Муженко об учениях Запад-2017: Россия может разместить военных

07.07.2017, 15:36

Российская Федерация будет использовать совместные учения Запад-2017 для сосредоточения на территории Беларуси большой российской военной группировки. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.

"Отдельным средством наращением военного потенциала Российской Федерации на границах нашего государства, а также стран так называемой буферной зоны можно расценивать проведение совместного масштабного учения Запад-2017. По нашей информации, численность войск для участия в учениях уже в настоящий момент увеличено с задекларированных трех до пяти тысяч. Кроме того, количество вагонов, заказанных для потребностей войска, составляет около четырех тысяч единиц, что в три раза превышает потребность", - сказал Муженко.

По его словам, есть предположение, что РФ после учений планирует оставить определенное количество своих военных на территории Беларуси, чтобы иметь там большую военную группировку.

"По информации в интернете белорусских местных жителей, из районов, приближенных к аэродромам, осуществляется отселение гражданского населения, а в их домах расквартировываются российские военнослужащие и члены их семей. Не исключается, что после учений часть войск будет оставлена на территории Беларуси", - объяснил Муженко.

Он считает, что существует большая вероятность того, что во время учений будут развернуты пункты скрытого хранения вооружения, военной техники, материально-технических средств.

"Это позволит противнику существенно сократить сроки ударных группировок на западном и юго-западном стратегических направлениях", - подчеркнул глава Генштаба. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.