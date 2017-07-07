Генштаб: Россия уже создала у границ Украины три мотострелковые дивизии

07.07.2017, 16:45

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что Россия уже сформировала три дивизии вблизи границ с Украиной: 3-я мотострелковая дивизия в Валуйках, 144-я мотострелковая дивизия под Смоленском и 150-я мотострелковая дивизия в Новочеркасске.

Об этом он сообщил во время совместного заседания военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук Украины сегодня, 7 июля, в Киеве.

"По нашим данным, а также, что подтверждается соответствующими заявлениями высшего российского военного руководства, уже сформированы три мотострелковые дивизии - это 3-я Валуйки, пункт постоянной дислокации, 144- я - Смоленск, 150-я Новочеркасск, мотострелковые дивизии", - заявил он.

4 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия выстраивает мощную инфраструктуру для войск и создает новые дивизии вдоль северных и восточных границ Украины. Об этом сообщает УНИАН.