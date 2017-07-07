Муженко: В Донбассе и Крыму находятся 30 тысяч российских военных

07.07.2017, 17:01

Численность военнослужащих регулярных войск РФ, которые находятся на оккупированных территориях Украины, на сегодня превышает 30 тысяч человек. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко.

"По данным военной разведки, в настоящее время эта группировка насчитывает более 30 тысяч военнослужащих, включая компонент, который развернут в Крыму", - сказал Муженко.

Он также отметил, что управление военными группировками на оккупированных территориях Донбасса осуществляется командованием РФ.

"В настоящее время на оккупированных территориях Донецкой в Луганской области созданы и развернуты 1 и 2 армейские корпуса численностью свыше 30 тысяч человек, управление которыми осуществляется новообразованной 8 общевойсковой армией Южного военного округа Российской Федерации", - отметил начальник Генштаба.

По его словам, до сих пор остается большая угроза развертывания РФ полномасштабных военных действий.

"Главная угроза - это милитаризация Российской Федерацией временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей путем развертывания полноценных военных группировок", - подчеркнул он.

Муженко сказал, что на нужды этих военных группировок Российская Федерация ежемесячно поставляет 5 тысяч тонн горючего и 500 тысяч боеприпасов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.