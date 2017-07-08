Боевики пытались прорваться на позиции сил АТО около Гранитного

08.07.2017, 13:26

На позиции украинских военных в районе Гранитного пыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа боевиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Боевики на легковой машине пытались заехать в район опорных пунктов ВСУ. Они вышли из машины и ночью пешком шли в сторону позиций сил АТО.

Около полуночи украинские военные заметили в тепловизор шестеро боевиков и сделали предупредительные выстрелы.

"Неадекватное поведение этих людей после предупредительных выстрелов помогло нам определить, что эти люди с оружием - ДРГ противника. Они не убегали, а наоборот - начали движение в нашу сторону. Применили стрелковое оружие по врагу, который двигался в нашу сторону. ДРГ противника отступила", - рассказал офицер механизированной роты.

Был пятиминутный огневой контакт. ВСУ отследили пути отступления боевиков и эти направления сейчас проверяют саперы.

25 июня ВСУ в зоне АТО обезвредили диверсионно-разведывательную группу противника, в составе которой было двое граждан России. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.