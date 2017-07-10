Боевики 9 июля увеличили число обстрелов позиций сил АТО

10.07.2017, 09:51

Боевики 38 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции (АТО) 9 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

В частности на приморском направлении боевики 20 раз обстреляли из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил АТО вблизи Марьинки, Павлополя, Водяного, Красногоровки, Гнутово, Новомихайловки, Новотроицкого, Березового и Широкино.

На донецком направлении противник 8 раз стрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых гранатометов и пехотного вооружения по защитникам Верхнеторецкого и Авдеевки.

На луганском направлении боевики 10 раз вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям рядом с Малиновым, Желтым, Золотым, Донцом, Крымским, Новоалександровкой, Новотошковским и Новозвановкой.

Штаб антитеррористической операции (АТО) констатирует отсутствие потерь среди украинских военнослужащих 9 июля.

"Несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин вчера в результате боевых действий не пострадал", - сказано в сообщении штаба.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договорилась о прекращении огня с 24 июня. Об этом сообщают "Українські Новини".