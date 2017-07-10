Независимая организация допинг-тестирования может заработать к ОИ-2018

10.07.2017, 10:06

Международный олимпийский комитет планирует до зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане организовать работу Независимой организации допинг- тестирования (Independent Testing Authority, ITA), которая будет действовать без привязки к МОК, национальным государственным ведомствам и международным спортивным федерациям.

Об этом заявил в швейцарской Лозанне директор медицинского департамента МОК Ричард Баджетт.

В течение трехлетнего переходного периода Международный олимпийский комитет будет оказывать ITA необходимую поддержку. Работа организации будет выполняться под швейцарской юрисдикцией.

В мае Международное антидопинговое агентство (WADA) утвердило состав совета директоров ITA. В него войдут пять человек: председатель, представитель МОК, представитель одной из международных спортивных федераций, спортсмен и антидопинговый эксперт. Совет директоров будет назначать генерального директора ITA.

На пресс-конференции в Лозанне Ричард Баджетт затронул также тему перепроверки допинг-проб. По его словам, к августу свыше 1 тысячи образцов, взятых во время тестирований на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году, будут проанализированы повторно. По его словам, МОК уже существенно продвинулся в этом вопросе. Обнародовать детали Баджетт, однако, не стал.

В июне WADA разрешило Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) планировать и координировать процедуры тестирования под наблюдением международных экспертов и Антидопингового агентства Великобритании. Об этом сообщает Deutsche Welle.