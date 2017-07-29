ФИФА оштрафовала Турцию из-за фанов во время игры с Украиной

29.07.2017, 13:54

ФИФА объявила о наложении дисциплинарных санкциях в отношении Федерации футбола Турции в связи с поведением болельщиков во время матча с Украиной.

Об этом сообщает "Футбол 24". Сообщается, что болельщики выбрасывали посторонние предметы и пытались выбежать на поле во время домашнего матча 6 октября 2016 года против сборной Украины в рамках отбора к чемпионату мира-2018. где команды сыграли в ничью (2:2).

За поведение фанатов во время матча с Украиной турки оштрафованы на сумму более трех тысяч долларов. В общем, Федерация футбола Турции должна будет выплатить штраф в сумме более 13 тысяч долларов за поведение болельщиков в том числе на матчах против Косово и Финляндии. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.