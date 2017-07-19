Украинка завоевала "бронзу" чемпионата мира по водным видам спорта

19.07.2017, 16:51

Украинская синхронистка Анна Волошина завоевала очередную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который в эти дни проходит в столице Венгрии Будапеште. Харьковчанка стала третьей в произвольной сольной программе.

Волошина по итогам своего выступления набрала 93,3000 балла, опередив более чем на балл японку Юкико Инуи. Чемпионкой же мира в этом виде соревнований стала россиянка Светлана Колесниченко, а "серебро" досталось представительнице Испании Оне Карбонелль.

Эта третья бронза Анны на чемпионате мира. Ранее она стала третьей в технической программе и в дуэте с Елизаветой Яхно.

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