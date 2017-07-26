Сегодня "Динамо" стартует в Лиге Чемпионов против клуба "Янг Бойз"

26.07.2017, 13:02

Сегодня, 26 июля, "Динамо" стартует в Лиге Чемпионов против клуба "Янг Бойз" из Швейцарии.

Поединок состоится в 19:30 на НСК "Олимпийский" в Киеве. Трансляцию матча будет вести телеканал "2+2". Встречу команд первого матча 3-го квалификационного раунда турнира обслужит бригада судей из Швеции во главе с 32-летним рефери Андреасом Экбергом. "Динамо"

"Янг Бойз" является лидером в чемпионате Швейцарии. Команда поднялась на первую строчку после победы над "Базелем". У команды из Берна есть свой плюс - форвард Оаро, за счет которого они и вышли в Лигу Чемпионов. Естественно, футболисты в этом поединке настроенны только на позитивный для себя исход. Однако наставник швейцарцев Адольф Хюттер видит угрозу для своих подопечных в лице Андрея Ярмоленко и Дьемерси Мбокани. По его мнению, закрыть таких игроков будет сложно.

Явным фаворитом предстоящей встречи букмекеры считают украинцев.

Авторитетная британская контора William Hill принимает ставки на победу "Динамо" с коэффициентом 1,50, на выигрыш "Янг Бойз" - 6,50, а на ничью - 4,20. Ориентировочные составы:

Ответный матч "Янг Бойз" - "Динамо" состоится 2 августа на арене "Стад-де-Суисс" в Берне. Начало запланировано на 21:15. Победитель поединка выйдет в решающую стадию квалификации Лиги чемпионов - раунд плей- офф. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".