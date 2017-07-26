Усик проведет бой с Хуком 9 сентября в Берлине

26.07.2017, 15:25

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик (12-0, 9 КО) и немецкий боксер Марко Хук (40-4-1, 27 КО) узнали дату и место проведения своего поединка в рамках World Boxing Super Series. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Бой Усик - Хук пройдет в столице Германии Берлине на арене "Max-Schmeling- Halle", которая вмещает 10 500 зрителей. Дата поединка - 9 сентября, суббота.

Отметим, что бой первого номера посева турнира тяжеловесов Усика и экс- чемпиона WBO и IBO Хука будет открытием турнира World Boxing Super Series.

Чемпион турнира получит все титулы участников (Усик может добавить к титулу WBO еще три пояса - IBF, WBC и WBA Regular), 10 миллионов долларов призовых и специальный трофей Мохаммеда Али. Имя сильнейшего станет известно в мае следующего года по итогам финального боя. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".