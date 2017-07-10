На Донбассе более 400 человек пропали без вести

10.07.2017, 16:08

В оккупированном Донбассе без вести пропали 408 человек. Об этом заявила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Мы стараемся постоянно ставить вопрос о поиске пропавших без вести, и сегодня 408 украинцев являются пропавшими без вести. Эта цифра может быть не точной, потому что пока продолжаются боевые действия, точные цифры установить трудно. Когда мы говорим о пропавших без вести и о заложниках, то речь идет и о военных, и о гражданских, и о мужчинах, и о женщинах", - сказала Геращенко.

По ее словам, в заложниках остаются 132 украинца. Об этом сообщают Подробности.ua.