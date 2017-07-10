Омелян: Сегодня могут отменить полеты Ryanair в Украину

10.07.2017, 16:18

Сегодня, 10 июля 2017 г. может быть объявлено об отмене полетов бюджетной авиакомпании Ryanair в Украину. Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

К таким выводам Омелян пришел после пресс-конференции генерального директора Международного аэропорта Борисполь Павла Рябикина, на которой он рассказал о том, по каким пунктам аэропорт не может договориться с лоукостером.

"Не буду даже вспоминать, сколько часов продолжались переговоры аэропорта Борисполь, министерства инфраструктуры и Райан. Как сначала Борисполь игнорировал любые предложения к обсуждению в течение 2016 г., как и.о. руководителя Звонарев, согласившись со всеми предложениями в присутствии будущего руководителя, наотрез отказался их принять", - написал Омелян.

Министр также напомнил о существовании указа президента Украины, который определяет одной из задач Кабинета министров Украины увеличение количества авиарейсов в аэропорты государств-членов Европейского Союза, в том числе с привлечением авиаперевозчиков, работающих по модели лоукост.

"Но Борисполь настолько уникальный аэропорт, No59 в Европе, что вместо того, чтобы сделать это (приход Ryanair) своей победой, в том числе и экономической, находит объяснение, почему для них Ryanair - угроза, а не удача", - написал Омелян.

"Так можно и сказать: мы не хотим Ryanair, так как аэропорт не сможет сделать три дополнительных выхода на посадку, а также не сможет расширить зону получения багажа для транзитных пассажиров", - добавил министр инфраструктуры.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что контракт аэропорта Львов с Ryanair уже подписан. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.