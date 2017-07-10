Для открытия терминала F в аэропорту Борисполь нужно 100 млн грн

10.07.2017, 16:27

Для открытия терминала F в Международном аэропорту Борисполь необходимо 100 млн грн. Об этом заявил гендиректор Борисполя Павел Рябикин.

В настоящий момент терминал F выведен из эксплуатации. По словам Рябикина, у аэропорта есть программа, по которой можно открыть терминал F - на это понадобится 120 дней и вложения около 100 млн грн.

Терминал B, как заявил Рябикин, находится в рабочем состоянии и существует как резервный. "Он используется для обслуживания сезонных программ, как, например хасидская", - пояснил гендиректор Борисполя.

Рябикин также заявил, что при наличии достаточного количества рейсов лоукостов, терминал B можно оперативно открыть и в течение 8-10 месяце обеспечить в нем должный уровень обслуживания пассажиров.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины и администрация аэропорта пришли к выводу, что Борисполь будет развиваться как хабовый аэропорт и это понятие будет также внесено в стратегию развития транспортной отрасли. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.