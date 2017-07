"Киевпастранс" поднимает стоимость проезда в маршрутках

11.07.2017, 15:56

С 15 июля повысится цена проезда не только метро, автобусах, трамваях и троллейбусах, но и в маршрутных такси, которые эксплуатирует КП "Киевпастранс".

Стоимость проезда в муниципальных маршрутных таксомоторах повысится на 1 гривню, передает KV со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия.

"Предприятие не повышало цены на маршрутки полгода назад, когда это сделали частные перевозчики. С 15 июля цены повысятся на 1 гривню", - говорится в сообщении "Киевпастранса".

Цены вырастут в 26 муниципальных маршрутках "Киевпастранса": No 150: ул. Милославская - п-т Отрадный; No 228 ст. м "Университет" - п-т Свободы; No 154 ст. м "Лесная" - село Рыбное; No 234 ст. м "Петровка" - ул. А.Навои; No 155 ст. м "Петровка" - п-т Курбаса; No 258 ст. м "Лесная" - Сев. Кладбище; No 157 ст. м "Петровка" - ул. Бальзака; No 433 ул. Жолудева - б-р Шевченко; No 165 пл. Победы - пл. Львовская; No 457 ул.Грабовского - ст. м "Лыбедская"; No 166 ст. м "Лукьяновская" – Беличи; No 500 ул. Северная - Центральный ЖД; No 181 пл. Шевченко - Центральный ЖД; No 502 п-т Гонгадзе - пл. Контрактовая; No 182 ст. м "Нивки" - п-т Свободы; No 516 рынок "Лесной" - Красный Хутор; No 183 ст. м "Петровка" - п-т Свободы; No 530 п-т Свободы - ул. Северная; No 193 Корчеватое - пл. Ленинградская; No 537 ст. м "Нивки" - пл. Шевченко; No 208 Беличи - пл. Голосеевская; No 548 ВДНХ - ул. Метрологическая; No 215 ул. Шептицкого - ул. Запорожца; No 550 ул.Милославская - Кадетский Гай; No 220 ул. Тростянецкая - ул. Медовая.

Киевская администрация поднимает цены на проезд в метро до 5 гривень, в наземном транспорте - до 4 гривень с 15 июля. Об этом сообщает УНИАН.