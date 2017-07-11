Украинские военные с ЗРК С-300 участвуют в учениях Shabla-2017

11.07.2017, 16:06

Сегодня, 11 июля, зенитно-ракетные подразделения Воздушных Сил ВСУ примут участие в международных военных учениях Shabla-2017. Об этом сообщает пресс- служба Минобороны.

К участию в учениях, которые пройдут на полигоне Шабла в Болгарии, будут привлекаться боевые расчеты подразделений зенитных ракетных комплексов средней дальности С-300, офицеры по организации взаимодействия, а также курсанты факультета зенитных ракетных войск Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, а также два самолета военно- транспортной авиации.

В течение учений личный состав зенитных ракетных войск Воздушных Сил ознакомится с тактикой и процедурами, которые применяются подразделениями Военно-воздушных сил вооруженных сил государств-членов НАТО во время выполнения задач противовоздушной обороны. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.