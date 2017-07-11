Боевики обстреляли жилые кварталы пригорода Донецка

11.07.2017, 16:45

Сегодня, 11 июля, ночью время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь боевиков из автоматических гранатометов АГС и крупнокалиберных пулеметов снова попали жилые кварталы населенного пункта. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате обстрела была повреждена крыша жилого дома по улице Героев Чернобыля. По улице Прокофьева, по словам хозяев дома, в результате попадания боеприпасов возникло кратковременное возгорание здания. Среди местных жителей пострадавших нет.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение грузовиков боевиков в районе Станицы Луганской.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.