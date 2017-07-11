Усик проведет бой с Хуком 9 сентября в Киеве

11.07.2017, 16:46

Украинский чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик (12-0, 10 КО) проведет первый бой в рамках Всемирной боксерской суперсерии против немца Марко Хука (40-4-1, 27 КО) 9 сентября в Киеве.

Об этом сообщила страница болельщиков Усика и Василия Ломаченко lomus.ua в Instagram cо ссылкой на одного из организаторов турнира Калле Зауэрланда.

Стоит отметить, что Хук владел титулом WBO в тяжелом весе в период с 2009- го по 2015 год, пока не уступил в зрелищном бою Кшиштофу Гловацки. Именно у поляка отобрал пояс Усик осенью прошлого года.

В последний раз Александр боксировал в Украине зимой 2015 года, когла техническим нокаутом победил Педро Родригеса.

Чемпион турнира получит все титулы участников (Усик может добавить к титулу WBO еще три пояса - IBF, WBC и WBA Regular), 10 миллионов долларов призовых и специальный трофей Мохаммеда Али. Имя сильнейшего станет известно в мае следующего года по итогам финального боя. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".