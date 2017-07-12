Сводные данные АТО – 11 июля 2017

12.07.2017, 09:05

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет.

Вчера вблизи Станицы Луганской один военнослужащий обнаружил растяжку и в результате взрыва погиб.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего воина.

Луганское направление. Вчера здесь наблюдалась самая напряженная ситуация. Сразу после полуночи российско-оккупационные войска провели мощный 30-минутный обстрел Троицкого, в течение которого по позициям украинских военных было выпущено 45 мин. В тот же временной промежуток боевики совершили обстрел Новоалександровки. Чуть позже, после часа ночи, оккупанты открыли артиллерийский огонь по Троицкому. Стоит отметить, что все три упомянутых обстрела велись со стороны временно оккупированного Калинового. Около 11 утра боевики совершили обстрелы из гранатометов по Старому Айдару. В течение дня на всей линии разграничения на направлении было тихо. Боевые действия возобновились после 20 часов. Оккупанты провели по одному минометному обстрелу в Малиновом и Катериновке. Еще по одной вооруженной провокации со стрелкового оружия боевики совершили в Новозвановке и Новотошковском.

Вчера на Луганском направлении состоялось 8 обстрелов со стороны боевиков, 5 из них – из тяжелого вооружения.

Такие данные обнародовал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Донецкое направление. Вчера состоялось всего 2 обстрела, оба произошли вблизи Авдеевки. Враг применял гранатометы и стрелковое оружие.

Мариупольское направление. Вчера ¾ всех вражеских вооруженных провокаций были зафиксированы на участке фронта Павлополь – Широкино. Враг вел огонь из гранатометов различных систем, а также стрелкового оружия. На упомянутом участке вражеские обстрелы происходили и днем, и ночью. Между 19 и 22 часами боевики провели по одному обстрелу из легкого вооружения по Новомихайловке, Березовому и Новотроицкому.

Вчера на Мариупольском направлении состоялось 12 обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.