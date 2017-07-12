Лоукост Buta Airways открывает маршрут Киев-Баку

12.07.2017, 15:28

Азербайджанская авиакомпания AZAL начала продажу билетов под лоукост брендом Buta Airways на маршруте Киев-Баку по цене от $30 в одну сторону с учетом сборов.

Рейсы начнут выполняться с 5 сентября в аэропорт Киев (Жуляны) на самолетах Embraer 190. В расписании заявлены полеты с частотой два раза в неделю - по вторникам и средам.

Под новым брендом AZAL предлагает два вида тарифов с платным провозом ручной клади: Buta Budget и Buta Standard.

Тариф Buta Budget является самым дешевым и не позволяет производить обмен или возврат билета, а также предусматривает бесплатный провоз в салоне только небольшой личной вещи, например, ноутбука, дамской сумочки, мужского портфеля (сумма трех измерений до 75 см), мобильного телефона или видеокамеры. Перевозка багажа оплачивается отдельно.

Тариф Buta Standard позволяет производить обмен или возврат авиабилета со штрафом 50% от стоимости, а также предусматривает бесплатную норму провоза багажа 10 кг. Бесплатно в салон можно взять только одну небольшую личную вещь как и по тарифу Buta Budget. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.