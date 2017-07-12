Порошенко: В Украине создается сеть реабилитационных центров для бойцов АТО

12.07.2017, 15:50

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о создании в Украине сети реабилитационных центров для бойцов АТО.

Об этом Порошенко сообщил во время церемонии открытия памятного знака "Казацкий крест борцам за свободу" вблизи Свято-Воскресенского кафедрального собора УПЦ КП в Сумах.

"Все, кто прошел через настоящий ад, через фронтовые испытания, должны почувствовать нашу с вами поддержку, нашу с вами заботу, поэтому уже создана в Украине сеть реабилитационных центров для таких воинов", - заявил Порошенко.

"Такой центр сегодня открывается у нас в Сумах. За этим открытием стоит работа многих людей, которые искренне желают помочь нашим защитникам вернуться к мирной полноценной жизни", - добавил президент. Об этом сообщает УНИАН.