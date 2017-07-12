НАТО увеличивает трастовые фонды для помощи украинской армии

12.07.2017, 15:52

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Североатлантический альянс по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО увеличивает трастовые фонды для помощи Вооруженным силам Украины.

Об этом Порошенко сообщил во время церемонии открытия памятного знака "Казацкий крест борцам за свободу" вблизи Свято-Воскресенского кафедрального собора УПЦ Киевского патриархата в Сумах.

"На этой неделе прошла Комиссия Украина-НАТО, увеличены трастовые фонды для помощи Вооруженным силам Украины, противодействия киберпреступности, оздоровления украинских воинов, оказания психологической реабилитации ветеранов АТО", - сказал Порошенко.

10 июля в Киеве состоялось заседание Комиссии Украина- НАТО по случаю 20-й годовщины Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО. Об этом сообщает УНИАН.