Рада отклонила закон о прохождении студентами-медиками обязательной военной подготовки

12.07.2017, 16:24

Депутаты Верховной Рады отклонили закон "О внесении изменений в ст. 11 закона "О воинской обязанности и военной службе" No2210.

Президент Петр Порошенко рекомендовал парламенту отклонить законопроект, обязывающий студентов-медиков проходить подготовку офицеров запаса медицинской службы.

На голосование вынесли предложение отклонить закон. 102 депутата из 315 поддержали это решение. Затем на голосование поставили предложение преодолеть вето президента, однако "за" проголосовали только 85 парламентариев из зарегистрированных 311. Закон был отклонен.

В своих предложениях Порошенко отметил, что закон предусматривает обязательное прохождение военной подготовки офицеров запаса медслужбы всех студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов, которые годны к военной службе по состоянию здоровья и морально-деловым качествам.

В указанных учреждениях обучается около 65 тысяч студентов. Ежегодно выпуск врачей составляет 12 тысяч человек, тогда как в медицинских подразделениях Минобороны и ВС Украины существует около 2800 должностей военных врачей, а имеющийся мобилизационный ресурс офицеров запаса медицинских специальностей составляет около 60 тысяч человек.

Президент отмечает, что введение обязательной подготовки для студентов- медиков приведет к выпуску офицеров запаса с превышением существующей потребности почти в 20 раз.

Также в замечаниях говорится, что согласно информации Кабмина, реализация закона потребует дополнительных расходов бюджета для образования и обеспечения деятельности соответствующих кафедр военной подготовки.

По расчетам Минобороны, дополнительные расходы составят в 2017 году - около 140 млн грн, в 2018 - около 280 млн грн, а в 2019-м и последующих годах - 420 млн грн. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".