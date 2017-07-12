Лоукост Wizz Air объявил о расширении деятельности в Киеве

12.07.2017, 16:33

Крупнейшая лоукост-авиакомпания в Центральной и Восточной Европе Wizz Air объявила о расширении деятельности в Киеве.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Wizz Air добавит третий самолет Airbus A320 на базу в аэропорту Киев (Жуляны) с апреля 2018 года, а также запустит два новых маршрута из Киева в Лиссабон и Таллинн. Кроме того, компания планирует увеличить частоту рейсов на самых популярных направлениях - 11 дополнительных рейсов в неделю в рамках летнего расписания Wizz из Киева в 2018 году.

Продажа билетов на все новые рейсы начинается c 12 июля.

В компании считают, что реализация объявленных планов приведет к дополнительным инвестициям в киевскую базу компании в размере почти $300 млн, а также к росту количества посадочных мест на более чем 1,5 млн (+97% по сравнению с предыдущим годом).

Начиная с 19 апреля 2018 года, новый самолет будет обеспечивать перелеты по двум новым маршрутам, из Киева в Таллин и Лиссабон. Рейс Wizz Киев-Лиссабон станет единственным прямым сообщением между двумя столицами, отмечается в сообщении авиаперевозчика.

Частота рейсов на самых популярных направлениях Wizz из Киева также увеличится с появлением нового самолета: будет добавлен один рейс в неделю в Братиславу, Копенгаген и Дортмунд, а также два рейса в неделю в Кельн, Мемминген, Ларнаку и Ганновер.

По данным компании, за шесть месяцев 2017 года более 193 тыс. пассажиров воспользовались услугами Wizz на украинских маршрутах, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2017 году Wizz возобновила работу во Львове благодаря недавно запущенным полетам во Вроцлав и Берлин, а также пополнила свой киевский авиапарк вторым самолетом Airbus A320, который покроет пять новых маршрутов, начиная с августа.

После расширения до трех самолетов в 2018 году, штат сотрудников Wizz Air в Киеве составит более 100 человек, а рейсы компании будут соединять украинскую столицу с 21 пунктом назначения в 11 европейских странах, заявили в компании. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.