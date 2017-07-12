ОБСЕ зафиксировала технику и новые позиции боевиков в Кадиевке

12.07.2017, 16:54

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал в районе Кадиевки (бывший Стаханов, - ред.) военную технику боевиков и автоцистерны для перевозки топлива на позиции. Об этом сообщили в пресс- службе миссии.

"Наблюдатели видели три БТР-80 возле Кадиевки. БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал три бронетранспортера (1 МТ-ЛБ и 2 типа МТ-ЛБ, - ред.), одну зенитную установку (ЗУ-23), две автоцистерны для перевозки топлива и две укрепленные позиции, которые вели к сети траншей, на одной из которых были заметны предположительные следы недавно проведенных работ, неподалеку поселка Калиново", - отметили в пресс-службе.

Вечером 9 и в ночь на 10 июля ОБСЕ слышала около 120 взрывов неопределенного происхождения и 120 очередей из крупнокалиберных пулеметов на расстоянии примерно 10 км.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.