В Херсонской области обвинили командира в мошенничестве и объявили голодовку

13.07.2017, 13:54

В Херсонской области на полигоне в Башкировке под Чугуевом часть военных 54- й бригады 12 июля объявила голодовку. Об этом на своей странице в Facebook написала военнослужащий 54 ОМБР Яна Червоная.

Она отметила, что такой шаг бойцов обусловлен тем, что командование переводит военных в другие части на основании несуществующих рапортов.

"... бойцам были вручены приказы на перевод их по 6 различным бригадам ВСУ ... В приказе четко указано "на основании рапорта бойца" .... так вот, товарищ комбриг заигрался, рапортов не было ... На лицо факт мошенничества со стороны бригады для уничтожения добровольцев", - написала она.

Бойцы утверждают, что комбриг нарушил правила прохождения военной службы.

"По приказам мы требуем полного расследования, на основании каких рапортов бригада так подсуетились", - написала женщина.

Позже на странице Сухопутных войск в Facebook появилось сообщение, что для выяснения причин и обстоятельств ситуации, которая сложилась в 54-й отдельной механизированной бригаде с перемещением военнослужащих бригады в других воинских частей, командующим войск оперативного командования "Восток" принято решение отправить в бригады комиссию.

"Вопрос относительно перемещения личного состава бригады будет тщательно изучен офицерами оперативного командования "Восток". По результатам работы комиссии будет принято окончательное решение относительно перемещения бойцов бригады", - говорится в сообщении. Об этом сообщает УНИАН.