Результаты жеребьевки второго раунда Кубка Украины

13.07.2017, 13:59

Сегодня, 13 июля, состоялась жеребьевка второго раунда розыгрыша Кубка Украины- 2017/2018.

По ее итогам определились следующие пары: "Энергия" Новая Каховка - "Жемчужина" Одесса; "Ингулец" Петрово - "Полтава" Полтава; "Колос" Ковалевка - "Черкасский Днепр" Черкассы; "Демня" Львовская обл. - "Полесье" Житомир; "Десна" Чернигов - "Балканы" Балканы; "Гелиос" Харьков - "Оболонь-Бровар" Киев; "Нива" Тернополь - "Прикарпатье" Ивано-Франковск; "Таврия Симферополь" Херсон / "Скала" Стрый - "Нива-В" Винница; "Агробизнес" Волочиск - "Нефтяник" Ахтырка; "Авангард" Краматорск - "Николаев" Николаев; "Никополь" Никополь - "Арсенал-Киев" Киев; "Львов" Львов - "Волынь" Луцк; "Рух" Винники - "Горняк-Спорт" Горишни Плавни; "Днепр-1" Днепр - "Сумы" Сумы; Отметим, что решение насчет матча "Таврия" - "Скала" примет КДК ФФУ.

Базовый день матчей - 26 июля. Об этом сообщает "Про Футбол".