Яндекс и Uber объединятся в одну компанию

13.07.2017, 15:05

Яндекс и Uber объединят бизнес по онлайн-заказам и поездкам, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Сервисы объединятся в составе новой компании, которая будет работать в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане.

"Бизнес Uber в Украине не является частью этой сделки. Uber продолжит работу в Украине, как и раньше, входя в структуру региона Uber "Центральная и Восточная Европа". Алексей Стах, который сейчас возглавляет Uber в Украине и странах СНГ, продолжит работу как руководитель Uber в Украине", - говорится в сообщении.

Uber в Украине расширит географию работы, совершенствует сервис и запустит новые продукты.

По условиям соглашения, Uber и Яндекс инвестируют 225 млн и 100 млн долларов. Поэтому на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать Яндексу, 36,6% - Убер, а 4,1% - сотрудникам.

В компанию также войдет сервис UberEATS. Возглавит компанию генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".