Минобороны: Горячее всего за сутки было на Светлодарской дуге

13.07.2017, 15:46

За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен. Об этом сообщает спикер Минобороны Андрей Лысенко по вопросам АТО.

Луганское направление. Боевые действия вчера начались около полудня. Боевики открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов в сторону позиций сил АТО в Крымском. После 20:00 в этом районе они нарушали режим тишины еще дважды - в обоих случаях из легкого вооружения. В Станице Луганской террористы открывали огонь два раза - во время вечернего обстрела боевики выпустили пять минометных мин.В Попаснянском районе террористы во второй половине суток открывали огонь в направлении сил АТО в Новозвановке. Обстрелы были непродолжительными и носили провокационный характер. Всего за минувшие сутки произошло восемь обстрелов со стороны боевиков.

Донецкое направление. Горячее вчера было на Светлодарской дуге. В Луганском утром был зафиксирован танковый обстрел продолжительностью 20 минут, в течение которых боевики выпустили 12 снарядов. В Троицком оккупант активизировался во второй половине суток: до захода солнца боевики открывали огонь из минометов и бронетехники, а после 23:00 перешли на легкое вооружение. Силы АТО открывали ответный огонь. Неспокойно было и вокруг оккупированной Горловки, Зайцево и Верхнеторецком. Террористы неоднократно открывали огонь из БМП. На позиции шахта Бутовка оккупант провел один гранатометный обстрел сразу после полуночи. Авдеевку с 17:00 и до позднего вечера боевики обстреляли , из стрелкового оружия и РПГ. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 12 обстрелов, пять из которых - из тяжелого вооружения.

Мариупольское направление. Вчера оккупанты нарушили режим прекращения огня в Марьинском районе. Два обстрела, примерно одинаковые по интенсивности, были зафиксированы в Марьинке. В результате одного из них в городе были повреждены несколько домов. По Красногоровке боевики открывали огонь из пулеметов уже после 22:00. Еще обстрел был зафиксирован в Новомихайловке поздно вечером. Тогда в течение полутора часов боевики обстреливали опорный пункт ВСУ из пулеметов, а также выпустили 10 минометных мин. В районе Докучаевска зафиксирован обстрел в Березовом. В Павлополе, Гнутово, Талаковке и Водяное в темное время суток произошло по одному обстрелу, каждый из которых длился до получаса. Тяжелого вооружения террористы не использовали. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе четыре - минометных.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали колонну военной техники боевиков недалеко от оккупированного Славяносербска и Мариуполя. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.