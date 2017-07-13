Электронный билет в общественном транспорте Киева заработает в 2018 году

13.07.2017, 15:59

Электронный билет для проезда в общественном транспорте в городе Киеве полноценно заработает со второго квартала 2018 года, сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

"Планируется, что в столице соответствующая система полноценно заработает со второго квартала 2018 года", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Киевсовет в ближайшее время объявит тендер на закупку оборудования для ввода электронного билета.

Пресс-служба добавила, что, по данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), в городах Западной Европы потери при сборе выручки в городском транспорте составляют 2-3%, в Восточной Европе - 2-7%. В украинских городах потери достигают 25-40%. В первую очередь это происходит из-за использования бумажных билетов, человеческого фактора и отсутствия автоматического учета льготников. Депутаты Киевсовета убеждены, что введение электронного билета решит эту проблему.

6 июля исполняющий обязанности директора по транспорту "Киевпасстранса" Сергей Литвинов заявил, что "Киевпасстранс" запустит электронный билет для оплаты проезда в общественном транспорте до конца года. По его словам, первыми доступ к использованию электронного билета получат пассажиры скоростных трамваев и электричек.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее заявлял, что поступления в местные бюджеты от транспортной сферы могут вырасти на 20-40% благодаря внедрению электронного билета в городском пассажирском транспорте. Об этом сообщает УНИАН.