Обстрел Марьинки полиция квалифицировала как теракт

13.07.2017, 16:28

В Марьинке в результате ночного обстрела повреждены 4 частных дома. Открыто производство по ч.2 ст. 258 (Террористический акт) УК. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Согласно сообщению, одиночные обстрелы окраин Марьинки начались вчера около 21:00. На улице Орджоникидзе значительно повреждены три дома. В крышу дома по улице Шевченко попал зажигательный снаряд, в результате произошел пожар.

По данным полиции, пострадавших нет. Сейчас правоохранители документируют последствия обстрелов.

Также отмечается, что местные жители, проживающие по улице Шевченко, почти каждый день страдают от обстрелов, ведь эта улица находится в непосредственной близости к линии боевых действий.

1 мая в результате обстрела Марьинки два мирных жителя получили ранения. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.