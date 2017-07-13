13.07.2017, 16:32

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 г. с 3% до 3,5%, в 2019 г. - с 3% до 4%.

Об этом заявил руководителя программ человеческого развития Всемирного банка Фон Зао во время встречи с руководством Торгово- промышленной палаты Украины, сообщает пресс-служба ТПП.

По словам представителя Всемирного банка, следующий шаг помощи его организации Украине будет основываться на улучшении социальных услуг в Украине.

Кроме того, Зао заявил, что по прогнозам ВБ, в Украине в ближайшие годы будет динамично расти роль частного сектора в процессе реформ.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за российской агрессии Украина потеряла 16% ВВП. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.