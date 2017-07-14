Штаб: За сутки боевики 29 раз нарушили перемирие, двое бойцов АТО ранены

14.07.2017, 09:57

Минувшие сутки на Донбассе снова была неспокойными. Противник 29 раз нарушил перемирие. Вечером и ночью незаконные вооруженные формирования усилили обстрелы наших позиций на Донецком и Мариупольском направлениях, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки по состоянию на 6:00 14 июля.

Около 20 и 21 часа боевики из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия вели огонь по Водяному, Павлополю, Широкиному, Гнутово. В это же время преступники с 82-миллиметровых минометов били по Новомихайловке.

Кроме того с 9 и до 10 вечера, наши опорные пункты вблизи Марьинки обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и минометов. Вследствие этих огневых провокаций двое украинских военных получили осколочные ранения.

Горячо в конце суток было и вблизи Авдеевки на Донецком направлении. Здесь, начиная с 21 часа и почти до 23, бандформирования со стороны Спартака, Ясиноватой, Минерального 5 раз открывали огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам. Также обстрел наших позиций зафиксирован в районе шахты Бутовка.

На Луганском направлении, после 19 часов, под вражеским огнем оказались поселки Станица Луганская, Новоалександровка и Новотошковское. Об этом сообщает УНИАН.