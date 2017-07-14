"Борисполь" возобновляет переговоры с Ryanair

14.07.2017, 10:10

Международный аэропорт "Борисполь" возобновляет переговоры с ирландским лоукостером Ryanair в новом формате. Об этом в Facebook написал директор аэропорта Павел Рябикин.

"Мы восстанавливаем переговоры с Ryanair в формате Министерство - аэропорт "Борисполь" - Ukraine Investment Promotion Office", - написал он.

Рябикин отметил, что лоукост-компании должны прийти на украинский рынок, и для этого необходимо подготовить соответствующую нормативную базу.

10 июля на официальном сайте ирландского лоукостера Ryanair исчезла возможность покупки билетов по направлению в/из аэропортов "Борисполь" и "Львов". Позже стало известно, что Ryanair отменил запланированный выход на украинский рынок.

Ирландская компания обвинила руководство "Борисполя" в лоббизме интересов одного перевозчика - МАУ, из-за чего якобы и не удалось договориться.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян обвиняет в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.

Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными. Об этом сообщает BBC Украинская служба.