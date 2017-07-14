14.07.2017, 14:42

Кабинет Министров Украины выступает за создание дополнительных механизмов поддержки украинского экспорта, в частности, экспорта готовой продукции, путем запуска Экспортно-кредитного агентства, формирования благоприятной кредитной политики и заключения договоров о зонах свободной торговли.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

"Для нас важно, чтобы мы от сырьевого типа, когда сегодня экспортируем зерно, создали механизмы поддержки экспорта не сырьевого типа, а готовой украинской продукции. Над этим мы сегодня кропотливо работаем", - отметил Глава Правительства.

Он напомнил, что уже ратифицированы соглашения о создании зон свободной торговли с ЕС и Канадой, ведутся переговоры с Турцией и Израилем. "Также мы начинаем диалог с Великобританией по экономическому сотрудничеству в связи с brexit", - сказал Премьер-министр.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.