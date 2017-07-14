14.07.2017, 14:44

Искусственно организованная в январе текущего года энергетическая блокада Донбасса привела к потере 1% ВВП страны и фактически лишила государство добывающих и промышленных активов, которые ранее работали на Украине и платили налоги в украинский бюджет, а теперь работают на экономику Российской Федерации.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

Глава Правительства подчеркнул, что эти потери на совести организаторов блокады, "если она (совесть) есть".

"Это (энергетическую блокаду) сделали против нашего государства. Украина потеряла 1% ВВП - это средства украинских учителей, врачей, это средства на безопасность и оборону нашей страны", - подчеркнул Глава Правительства.

Он напомнил, что до блокады Украина вывозила с временно оккупированных территорий свой уголь, и он использовался украинскими металлургическими заводами и ТЭЦ. И Правительство предусматривало, что Россия перекроет это направление поставки ресурсов, а следовательно, с прошлого лета принимало все меры для формирования стратегических запасов энергоносителей. Но оказалось, что против Украины, подчеркнул Владимир Гройсман, сыграли организаторы блокады.

"Наша задача сегодня - продолжать диверсификацию поставок ресурсов, продолжать программу замены (одного вида) топлива на другие виды, чтобы полностью загрузить украинских шахтеров работой на территории страны", - отметил Премьер-министр.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.