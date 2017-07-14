14.07.2017, 14:50

В Одессе объявлены победители первого международного литературного конкурса на соискание премии имени писателя Исаака Бабеля.

Церемония оглашения результатов и вручения премий состоялась вечером 13 июля - в день рождения писателя.

На церемонии присутствовали представители литературной и культурной общественности города, местной власти, зарубежные гости. На торжество также прибыл президент Всемирного клуба одесситов, знаменитый писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Первое место в конкурсе заняла Марианна Гончарова (Черновцы) - за рассказ "Янкель, инклоц ин барабан", второе - Анна Бердичевская (Россия) за рассказ "Русский доктор", третье - Алексей Гедеонов (Киев) - за рассказ "Середина снега".

Денежный приз за первое место составил - 60 тыс. грн, второе - 30 тыс., третье - 15 тыс. грн. Также победитель конкурса получил бронзовую статуэтку "Колесо судьбы" авторства известного одесского скульптора Михаила Ревы. За основу статуэтки взят фрагмент памятника Бабелю скульптора Георгия Франгуляна, установленного в центре Одессы, который представляет собой фигуру писателя и катящееся колесо.

Специальным призом (посмертно) отмечен одесский писатель Георгий Голубенко (Одесса) за "Развитие бабелевского жанра в произведении "Рыжий город".

Также специального приза "За все" удостоен Жванецкий. Ему вручили "Колесо судьбы" и денежную премию 100 тыс. грн.

"Лучше держать в руках колесо фортуны, чем под него попасть", - сказал сатирик.

В Одессе 15 января стартовал прием работ на соискание международной литературной премии имени Исаака Бабеля. Инициатором премии является Всемирный клуб одесситов. Учредители премии - также частные лица и организации, в числе которых Одесский литературный музей, литературный альманах "Дерибасовская-Ришельевская", дочь Бабеля - Лидия Бабель, проживающая в настоящее время в США, и пр. Премия учреждена за лучший рассказ или новеллу. Об этом сообщает УНИАН.