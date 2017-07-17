Умер оскароносный актер Мартин Ландау

17.07.2017, 15:27

В США на 90-м году жизни скончался актер кино и телевидения, обладатель премии Оскар Мартин Ландау. Об этом со ссылкой на его представителя сообщает The Hollywood Reporter.

Ландау умер в субботу, 15 июля, из-за "неожиданных осложнений" после краткого пребывания в медицинском центре Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе.

Актер получил широкую известность благодаря телесериалам 60-70-х годов XX века "Миссия невыполнима" и "Космос: 1999".

Также Ландау сыграл в более чем 30 фильмах, в частности "К северу через северо-запад" Альфреда Хичкока, "Преступления и проступки" Вуди Аллена, "Сонная лощина" Тима Бертона.

В 1995 году Ландау был удостоен премии Оскар в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме Бертона "Эд Вуд". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.