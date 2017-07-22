Названы первые победители Одесского международного кинофестиваля

22.07.2017, 12:18

Вечером 21 июля стали известны первые победители Восьмого Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) в трех профессиональных конкурсах: OIFF ScripTeast Series Projects, питчинга проектов и Work in progress.

Лучшим сериалом признана работа "Проклятые горы" (Хорватия). Приз за лучший проект среди сериалов OIFF ScripTeast Series Projects - комплекс услуг постпродакшн на сумму 10 тысяч долларов - вручили генеральный продюсер Star Media (Украина) Влад Ряшин и советник по кинофинансированию Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH (Германия) Бригитта Мантей. В секции соревновались 37 претендентов, из которых были выбраны 5. Победителем стала работа "Проклятые горы" (шоуранеры - Доротея Вучич и Вишна Мамич).

"Проклятые горы" (Accursed Mountains) - драма-триллер, детектив. Согласно сюжету, адвокату международного Гаагского трибунала Газиди ван дер Брок удается довести дело военного преступника до суда. Хорватский генерал Андрей Арчин, который должен предстать перед судом, исчезает в Сараево при загадочных обстоятельствах. Газида становится объектом жестокого осуждения со стороны общества и коллег-мужчин, которые думают, что она не справилась с работой, потому что взялась за "мужскую" дело. Она узнает, что и другие осужденные генералы также исчезли, и начинает расследование.

Победителями среди питчингов признаны два проекта - "Стоп-земля" (режиссер Екатерина Горностай) и "Мои мысли тихие" (Антонио Лукич). Жюри отметило, что "все 11 команд- участниц питчинга прошли тренинг у Мартины Блайс - тьютора секции".

Жюри не удалось выбрать один проект. Приз в размере 60 тысяч гривен от спонсора ОМКФ - инвестиционно-девелоперской компании UDP - получили оба проекта.

"Стоп-земля" (Украина) - проект производства продакшнов "Магика фильм" и ESSE production house. Режиссер - Екатерина Горностай. Продюсеры - Геннадий Кофман, Виталий Шереметьев, Виктория Хоменко, Ольга Бесхмельницина. Это 90- минутная драма.

"Мои мысли тихие" - 90-минутная трагикомедия производства продакшна Toy Cinema. Режиссер - Антонио Лукич. Продюсеры - Алла Белая, Дмитрий Суханов.

В категории Work in progress победил проект режиссера Романа Бондарчука "Вулкан". Принимая, вместе с режиссером ленты сертификат, продюсер Алена Ершова вспомнила, как несколько лет назад команда участвовала в питчинге с этим проектом: "Надеюсь, что уже в следующем году мы привезем это кино на фестиваль в совершенно другом качестве. И поверьте, вы не пожалеете".

Проект-победитель отмечен призом генерального авиаперевозчика ОМКФ - компании МАУ: билетами номиналом в размере 2 тысяч долларов.

Окончательные итоги, победители и призеры в основных номинациях будут объявлены поздно вечером 22 июля, на торжественной церемонии закрытия ОМКФ- 2017. Об этом сообщают "Факты и комментарии".